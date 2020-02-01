اونلاين | يلا محمد صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر yalla kora يلا شوت رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة بدون تقطيع liverpool salah

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يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول وساثهامبتون

يقام اللقاء بين ليفربول وساثهامبتون عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ليفربول وساثهامبتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز كورة لايف kora live

ليفربول في آخر لقاء له حقق الفوز أمام ويستهام يونايتد بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بينما تعادل ساوثهامبتون أمام توتنهام في آخر لقاءاته بهدف، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتبث المباراة التي تجمع بين ليفربول ونظيره ساوثهامبتون على قناة bein sports Hd 2.