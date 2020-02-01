اونلاين | الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو "0-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر الريال LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو "0-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر الريال LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني بث مباشر يلا شوت يستعد نادي أتلتيكو مدريد YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد اليوم السبت 1 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين KORA LIVE من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي أتلتيكو مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره نادي ريال مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق رؤوف خليف.

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم بالدوري الإسباني

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة اليوم

ويحتل نادي ريال مدريد KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3