اونلاين | رابط بث مباشر الترجي وشبيبة القبائل يلا شوت مباراة شبيبة القبائل ضد الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

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رابط بث مباشر الترجي وشبيبة القبائل يلا شوت مقابلة عربية خالصة بين الترجي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين و مضيفه شبيبة القبائل الجزائري علي ملعب " تيزي وزو " في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ، وذلك اليوم السبت الموافق 1/2/2020 ، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة ، ويتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه الرجاء، وسيظل الترجي على الصدارة حتى حال خسارته أمام شبيبة القبائل وفوز الرجاء على فيتا كلوب في الجولة الأخيرة ، حيث سيتساوى الفريقان التونسي والمغربي في رصيده 11 نقطة، وستكون المواجهات المباشرة في صالح الترجي الذي انتصر عليه في المغرب و تعادل في تونس، ويذكر أن اللقاء الأول لهم في دور المجموعات انتهى على نتيجة هدف دون رد للترجي التونسي بأقدام أنيس البدري .

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ويدخل الفريق التونسي اللقاء مكتمل الصفوف ، اضاف الى ان المدرب اراح 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الدوري الماضية ، لتطبيق سياسة التدوير ، وأيضا لتجنب الإرهاق والإصابات ، وقال المدرب المساعد لفريق الترجي مجدي تراوي ، أنه ورغم غياب 9 لاعبين أساسيين، نجحنا في إنجاز المهمة وحققنا فوزا مهما ، وكان هو من قاد الترجي في مباراة هلال الشابة التي فاز بها الفريق بنتيجة 2-1 ، بعد غياب المدرب الأول معين الشعباني بسبب عقوبة مفروضة عليه من جانب الرابطة التونسية ، من جانبه عبر المدرب المساعد عن ارتياحه الكبير للفوز الذي حققه فريقه.

بطاقة مباراة شبيبة القبائل ضد الترجي التونسي

????البطولة : دوري أبطال أفريقيا .

????الجولة : (دور المجموعات - الجولة السادسة) .

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????الملعب : 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو .

????التعليق الصوتي : محمد بركات .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

⌚الموعد : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 01-02-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

الترجي التونسي الساعة 6 علي قناة 1