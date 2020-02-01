اونلاين | بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب لايف "0-0".. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

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يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولي، اليوم السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

مباراة اليوم بين الرجاء وفيتا لكلوب هي مواجهة تحصيل حاصل، حيث ضمن الرجاء التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله في الجولة الماضية مع فريق الترجي التونسي.

ونجح الرجاء في انتزاع نقطة في الجولة الخامسة من ملعب رادس في تونس، بعد تعادله مع فريق الترجي متصدر المجموعة بهدفين لكل فريق، ليدخل الفريق مباراة اليوم وفي يده بطاقة التأهل.

أما فريق فيتا كلوب فلم يكن الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على فريق شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدفًا كافيًا ليمنحه بطاقة العبور لربع النهائي.

ويتصدر فريق الترجي التونسي حامل اللقب في آخر نسختين جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث فريق فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير فريق شبيبة القبائل برصيد 4 نقاط.

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موعد مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب

تنطلق مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب

تذاع مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4.

معلق مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب

​يعلق خالد الغول على مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب.

الرجاء وفيتا كلوب الساعة 6 علي قناة 6 القديمة