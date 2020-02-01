اونلاين | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي فريقا الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب، في السادسة مساء، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الرجاء في انتزاع نقطة في الجولة الخامسة من ملعب رادس في تونس، بعد تعادله مع فريق الترجي متصدر المجموعة بهدفين لكل فريق، ليدخل الفريق مباراة اليوم وفي يده بطاقة التأهل.

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مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

أما فريق فيتا كلوب فلم يكن الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على فريق شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدفًا كافيًا ليمنحه بطاقة العبور لربع النهائي.

الرجاء وفيتا كلوب الساعة 6 علي قناة 6 القديمة