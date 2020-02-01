اونلاين | الان مباشر : مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم 01-02-2020 ” Raja vs fita cloub “بدوري ابطال افريقيا يوتيوب مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الان مباشر : مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر اليوم 01-02-2020 ” Raja vs fita cloub “بدوري ابطال افريقيا يوتيوب مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب اليوم رابط بث مباشر الرجاء البيضاوي فى افريقيا يلتقي مساء غد السبت فريق الرجاء البيضاوي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي وذلك في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة من دوري ابطال افريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب بث مباشر

الرجاء المتأهل سلفا إلى الدور ربع النهائي من الأميرة الإفريقية ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط ، فاز في لقائين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء واحد ، سجل خمسة أهداف وسكنت شباكه أربعة اخرين.

بث مباشر فيتا كلوب والرجاء البيضاوي

ويسعى الرجاء بقيادة مدربه جمال السلامي إلى تحقيق الفوز وانهاء لقاءاته في المجموعة بشكل جيد ، حيث يعول على خدمات الثنائي الأمامي حميد احداد وسفيان رحيمي والظهير الأيمن عبد الرحيم الشقير ومدافعه عمر العرجون.

رابط الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب بث مباشر

على الجانب الآخر يأمل فيتا كلوب في انهاء مبارياته في البطولة بتحقيق نتيجة ايحابية رغم صعوبة المواجهة أمام واحد من اقوى الفرق الإفريقية ، حيث يحتل فيتا المركز الثالث برصيد أربعة نقاط من انتصار واحد وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة اخرين.

يوتيوب الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب

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فيتا كلوب بقيادة مدربه فلوريان مبينجي يعول على خدمات لاعب الوسط يانيك بانجالا من أجل تحقيق أداء ونتيجة إيجابية في تلك المباراة.

المباراة تقام في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، السادسة مساء بتوقيت القاهرة على قنوات بي إن سبورت.

ترتيب الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا

الترتيب الفريق لعب له عليه نقاط

1 الترجي 5 7 2 11

2 الرجاء 5 5 4 8

3 فيتا كلوب 5 4 5 4

4 شبيبة 5 2 7 4

الرجاء وفيتا كلوب الساعة 6 علي قناة 6 القديمة