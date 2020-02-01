اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 2/1 دوري أبطال إفريقيا Al-Hilal Omdurman vs Al Ahly live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 2/1 دوري أبطال إفريقيا Al-Hilal Omdurman vs Al Ahly live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ملعب أم درمان أبوابه لاستقبال مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والهلال السوداني، مساء اليوم السبت 1-2-2020، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ولن تقبل هذه المواجهة القسمة على إثنين، خاصةً وأن الفريق السوداني لن يكون أمامه سوى تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

يالا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق عصام الشوالي، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون نتيجة التعادل بالنسبة للأهلي كافية لحجز مقعد الدور ربع النهائي، إذ أن الفوز على النجم الساحلي سهل الطريق أمام الشياطين الحُمر بعكس المسؤولية الكبيرة التي ظهر الهلال السوداني.

ومن المنتظر أن تكون المباراة مثيرة وقوية للغاية بين كلا الطرفين، فالأهلي سيستعمل خبرته في البطولات القارية لتخطي هذه العقبة، أما الهلال فسيرفع شعار التحدي أمام المارد الأحمر.

ستشهد تشكيلة كتيبة المدرب كتيبة رينيه فايلر غياب عدد كبير من الأسماء في المواجهة القادمة، وهم رمضان صبحي، حمدي فتحي، سعد سمير، محمد محمود، وجميعهم بداعي الإصابات، وسيكون كلاً من حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن خارج حسابات المدير الفني لأسباب فنية.

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تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي

عمرو السولية – أليو ديانج

حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان

جونيور أجايي