اونلاين | online live| بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر yalla real madrid

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر في الجولة 22 من الدوري الاسباني ( الليجا ) والتي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد، ودائما ما تشهد مباريات الديربي بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد نديه وتنافسية كبيرة، ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والاستمرار في صادرة الدوري الاسباني، ويسعى اتلتيكو مدريد للثأر من الريال بعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الاسباني بركلات الترجيح في البطولة التي أُقيمت في السعودية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الجولة 22 من الدوري الاسباني، ويدخل ريال مدريد المباراة برصيد 46 نقطة في المركز الأول، ويدخل اتلتيكو مدريد المباراة برصيد 36 نقطة في المركز الخامس ويسعى للوصول للمربع الذهبي والثأر من ريال مدريد بعد الخسارة الأخيرة في كأس السوبر.

بطاقة المباراة

البطولة الدوري الاسباني

الجولة 22

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موعد المباراة 1-2-2020

توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة سانتياجو برنابيو

بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني يُقدمه لكم يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل من جديد بأعلى جودة:

ريال مدريد الساعة 5 علي قناة 3