انت الان تتابع ليبرون يشيد بزميله الراحل برايانت أمام جمهور هائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبرون جيمس لاعب لوس انجليس ليكرز يلقي كلمة تكريما لزميله الراحل كوبي برايانت قبل مباراة لفريقه أمام بورتلاند تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة

أمام حضور جماهيري هائل ألقى ليبرون جيمس لاعب فريق لوس انجليس ليكرز خطابا مشوبا بالعاطفة تكريما لزميله الراحل كوبي برايانت قبل أول مباراة للفريق المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على أرضه بعد وفاة برايانت وابنته البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي.

وفي ملعب ستيبلز سنتر في وسط لوس انجليس بدأ جيمس حديثه بقراءة جميع أسماء ضحايا الحادث المأساوي التسع ثم ألقى بعد ذلك أرضا بالورقة التي تحمل الكلمة التي أعدها سلفا تاركا المجال لانسياب أفكاره.

وخاطب جيمس زميله الراحل قائلا إنه لن يقرأ من الورقة تكريما له ”وسأتحدث مباشرة من القلب“.

ووصف جيمس جمهور الحضور بأنهم ”أسرة“‭‭ ‬‬قائلا ”أعرف أننا في مرحلة ما سنقيم مراسم تأبين لكوبي لكني أعتبر هذا مناسبة للإشادة به وبإنجازاته.

”هذه مناسبة للإشادة بعشرين عاما من الدم والعرق والدموع والانهاك البدني والتعافي والإصرار على الوصول للقمة“.

Advertisements

ولعب برايانت 20 موسما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في صفوف لوس انجليس ليكرز وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة وفاز بلقب البطولة خمس مرات.

وأضاف جيمس ”الليلة نحن نحيي ذكرى الشاب الذي جاء هنا وعمره 18 عاما واعتزل وعمره 38 عاما والذي ربما أصبح الأب الأفضل الذي رأيناه خلال آخر ثلاثة أعوام“.

وأنجب برايانت (41 عاما) وزوجته فانيسا أربع بنات.

وأردف جيمس عن زميله الراحل أيضا ”كوبي هو أخ لي وطوال مسيرتنا مع اللعبة الشيء الوحيد الذي جمعنا هو الإصرار على تحقيق الفوز والوصول للقمة“.

وانتهت المباراة بفوز بورتلاند تريل بليزرز على لوس انجليس ليكرز 127-119.