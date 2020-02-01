الامارات | بني ياس يواصل نغمة انتصاراته بالفوز الثالث توالياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواصل نغمة انتصاراته بالفوز الثالث توالياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق بني ياس نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً مساء اليوم على ملعبه بهدف دون مقابل في مواجهة ضيفه فريق الظفرة ضمن الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء شهد افتتاح الاستاد لاحتضان المباريات من جديد بعد أن اغلق لمدة شهراً كاملاً بغرض اجراء عمليات الصيانة للعشب الأخضر استجابة لموجة من الانتقادات من قبل بعض مدربي ولاعبي الدوري.

وسجل البرازيلي لويس أنطونيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42.

والفوز هو الثالث على التوالي لفريق بني ياس بعد أن كان قد حقق انتصارين على التوالي خارج ملعبه في مواجهة فريقي النصر 1-0 وعلى عجمان 4-1، وهو ما منح اللاعبين دافعاً قوياً للاستمرار في نغمة الفوز التي وصلت بالفريق للنقطة 20 بينما سجلت المباراة الخسارة الثانية على التوالي للضيوف بعد هزيمتهم في اللقاء الماضي أمام الجزيرة لتتجمد نقاط هم عند 23.

ودفع مدربا الفريقين الألماني وينفريد شايفر والصربي فواك رازوفيتش بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ منح مدرب بني ياس فرصة المشاركة للاعبه البرازيلي زي روبيرتو فيما "فارس الظفرة" باللاعب الأردني ياسين البخيت وقد ظهر الثنائي بشكل جيد لكنهما لم ينجحا في الوصل للشباك.