شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إيمانويل أمونيكي مديرًا فنيًا لمصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادى مصر المقاصة التعاقد مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا لأحمد حسام ميدو. Advertisements ونشرت الصفحة الرسمية للمقاصة، على موقع التدوينات «تويتر»، صورة للمدرب النيجيرى مصحوبة بالتعليق: «رحبوا معنا بمدربنا الجديد». وكانت آخر تجارب المدرب النيجيرى إيمانويل أمونيكى مع منتخب تنزانيا، في كأس الأمم الأفريقية 2019. يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 15 نقطة.

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