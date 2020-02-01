شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الريال وأتلتيكو في «ديربي مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من لقاء ديربي مدينة مدريد بين الجارين ريال وأتلتيكو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تبادل الفريقين السيطرة على أحداث الشوط الأول وكاد رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أن يتقدموا في المباراة بهدف لكن القائم تصدى لتسديدة يورينتي في الدقيقة 24.

و تعني تلك المباراة الكثير لريال مدريد حيث يسعى للفوز لحصد النقاط الثلاث ومواصلة تصدر جدول ترتيب لاليجا.