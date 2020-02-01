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الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي للسفير المصري بالسودان

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جدة - عمرو شويل أهدي الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، درع وعلم النادي للسفير المصري بالسودان، حسام عيسى، خلال زيارة رسمية لبيبو إلى مقر السفارة اليوم السبت.

 

وحرص الخطيب على توجيه الشكر لطاقم السفارة المصرية بالسودان وذلك على مجهوداتهم مع بعثة المارد الأحمر من خلال تأمين البعثة بالمطار وتوفير كل سبل الدعم للنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة اليوم.

 

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كما رفعت الشرطة السودانية حالة الطوارئ قبل ساعات من الموقعة الكروية الحاسمة بين الهلال السودانى ونظيره الأهلي المصري فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتى ستسفر عن اسم الفريق المتأهل إلى ربع نهائى البطولة الأغلي قارياً، حيث انتهت من كافة إجراءات تأمين المباراة داخل وخارج الملعب.

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الخطيب

 


الخطيب
الخطيب

الخطيب
الخطيب

 

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