شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى مجموعته بالمركز الثانى بأبطال أفريقيا خلف مازيمبي المتصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتأهل الزمالك باحتلال المركز الثانى برصيد 9 نقاط إلى جانب متصدر المجموعة، مازيمبى الكونغولى، لدور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى بينما ودع الفريق الأنجولى بجانب زيسكو الزامبى منافسات البطولة بعد تذيل تلك المجموعة.

ومن المقرر أن يتواجد الزمالك في التصنيف الثاني للقرعة التى ستقام يوم 5 فبراير الجاري بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة ليصبح في طريق صن داونز متصدر المجموعة الثالثة، والترجي متصدر الرابعة، ومتصدر المجموعة الثانية التى ستحسم الليلة بين الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية يوم 5 فبراير الجارى بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات، والتى سيتم فيها تحديد مواجهات هذا الدور حيث ستقام مباريات ربع نهائي الأبطال خلال الفترة من 28 فبراير إلى 7 مارس، وسيشهد هذا الدور التحول إلى الأدوار الإقصائية بإقامة مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المحتلة المركز الثانى فى مجموعتها على أن تكون الإياب على ملاعب الأندية المتصدرة.

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وأجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 10 تغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام أول أغسطس الأنجولى، بد ضمان التاهل قبل مباراة اليوم وذلك عن تشكيلة الفريق فى اللقاء الأخير أمام وادى دجلة، فى الجولة الـ15 بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث لا يتواجد من تشكيلة الأبيض أمام دجلة فى لقاء أول أغسطس الحالى سوى أحمد زيزو لاعب وسط الفريق.

وبدأ الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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