شكرا لقرائتكم عمر جابر قبل مواجهة بطل موريتانيا: بيراميدز تعلم الدرس من خسارة رينجرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف جابر في مؤتمر مباراة نواذيبو، بأن الفريق تعلم الدرس جيدا بعد الخسارة الأخيرة في دور المجموعات أمام رينجرز، مشددا على أن بيراميدز سيعمل على تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط أخرى وختام دور المجموعات بصورة مثالية.

شدد عمر جابر على أن الفريق يسعى للوصول لنهائي كأس الكونفدرالية مشيرا إلى أن عدد من اللاعبين في صفوف بيراميدر، وصلوا لنهائي البطولة من قبل، وحصد بعضهم اللقب الغالي، وهو ما يمنح الفريق ثقة وقدرة على الوصول لأبعد نقطة، مشيرا إلى أن النادي لم يتنازل عن الفوز بأول لقب، ولن يقبل بأن يخرج الموسم الحالي بدون بطولة، مع المجموعة الرائعة الحالية من اللاعبين والجهاز الفني المتميز.

وعقد الاجتماع الفنى لمباراة نوذايبو بطل موريتانيا وبيراميدز المصرى، وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدى نواذيبو صاحب الملعب فى هذه المباراة، اللون البرتقالى، بينما يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل.

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وتم الاتفاق كذلك على تحرك الفريقين للملعب فى الرابعة عصرا قبل موعد اللقاء بساعتين، مع التأكيد على قواعد اللعب النظيف خلال المباراة والالتزام بتعليمات الاتحاد الأفريقي، ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، وليد مهدى مدير إدارة المباريات، ومحمد صلاح مدير الفريق وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي.

وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

وتأهل بيراميدز بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.