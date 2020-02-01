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الوداد يخسر من ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل الموسم الماضي، لأول هزيمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام مستضيفه ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا متصدر المجموعة الثالثة يوم السبت.

وأنهى الوداد دور المجموعات في المركز الثاني بتسع نقاط متأخرا بفارق خمس نقاط عن ماميلودي صن داونز المتصدر ما يعني أنه سيخوض مباراة إياب دور الثمانية بعيدا عن الدار البيضاء. وكان بإمكان الوداد تصدر المجموعة في حال فوزه على بطل جنوب افريقيا.

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وفي المقابل حقق ماميلودي صن داونز انتصاره الرابع في ست مباريات بدون خسارة. وجاء هدف صن داونز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح ريكاردو ناسيمينتو.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة تعادل اتحاد العاصمة الجزائري 2-2 مع ضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي.

وحل اتحاد العاصمة في ذيل الترتيب بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بترو أتليتيكو صاحب المركز الثالث.

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