شكرا لقرائتكم بولونيا يفوز على بريشيا ويعمق جراحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق بولونيا فوزا غاليا من ضيفه بريشيا 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونجح بولونيا في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم بريشيا بهدف عن طريق إرنستو توريجروسا من ضربة جزاء في الدقيقة 36 ثم رد ريكاردو أورسوليني بهدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 43 وخطف ماتيا باني هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز الثاني من القاع.