مازيمبي يهزم زيسكو بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق مازيمبي الكونغولي على زيسكو الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ختام الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
تقدم مازيمبي الكونغولي عن طريق نجمه جاكسون موليكا في الدقيقة 32، قبل يتعادل زيسكو سريعا عن طريق كلاينجو، في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني عاد مازيمبي للتقدم من جديد عن طريق أوسندي في الدقيقة 61، قبل أن يعود موليكا ويضيف هدف الغربان الثالث في الدقيقة 79.
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