شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يخطر الإسماعيلي بمواعيد نصف نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من الاتحاد العربى يفيد بتحديد موعد مباراتى الفريق، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقرر إقامة لقاء الذهاب بالإسماعيلية يوم 16 فبراير الجارى ، بينما ستقام مباراة العودة فى حال مواجهة الرجاء المغربى يوم 15 مارس ، بينما ستقام المواجهة المذكورة يوم 25 فبراير الحالى إذا كان المنافس مولودية الجزائر.

يذكر أن الدراويش قد تأهل لهذا الدور بعد اقصاء الاتحاد السكندرى حيث ينتظر الفريق منافسه الذى سيكون الرجاء المغربى أو مولودية الجزائر.

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بعيدا عما سبق، أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، طبيب الإسماعيلى، أن العراقى همام طارق لاعب الفريق تعرض لكدمة فى الحوض خلال مباراة الانتاج الحربى، إلا أنها لن تمنعه من التواجد مع الدراويش فى مباراة أسوان، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة عشرة للدورى وانتهت بفوز الدروايش بنتيجة 3/ 2 بهدف قاتل هو الأول الذى يسجله المحترف التونسى فخر الدين يوسف فى أول مباراة له مع الفريق .

وتعاقد الإسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.