شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحذيرية للاعبي الأهلي قبل موقعة الحسم فى أم درمان أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس الأكثر مهارة وإنما الأكثر قدرة على التحكم في مجريات المباراة والأكثر ثباتاً على أرض الملعب، هو من سيحصد ثلاث نقاط ثمينة في موقعة الحسم والتي تجمع بين النادي الأهلي والهلال السوداني في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ففي تمام التاسعة مساءً تنطلق صافرة البداية لـ 90 دقيقة من التشويق والإثارة بين بطل مصر وبطل السودان في صراع التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعقد حسابات المجموعة الثانية، التي يعتلي الأهلي صدارتها برصيد 10 نقاط، فيما يحل النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال السوداني، وفي المركز الأخير جاء بلاتينيوم ستارز برصيد نقطة واحدة.

الأهلي يكفيه التعادل فقط للتأهل إلى ربع النهائي كثاني مجموعته، أما في حالة الفوز على بطل السودان في عقر داره سيتأهل المارد الأحمر كأول مجموعته برصيد 13 نقطة، حتى في حالة فوز النجم على بلاتينيوم بأي نتيجة.



ترتيب مجموعة الاهلي

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الالتزام بقرارات الحكام

عانى النادي الأهلي كثيراً بسبب التحكيم في دوري أبطال أفريقيا، وفي مباراة الليلة يجب أن يكون جميع اللاعبين في حالة انضباط انفعالي خاصة مع قرارات الحكم، حتى لا يكلف فريقه خسارة فادحه بتعرض أي لاعب للطرد، خاصة في مباراة خارج الديار، وكان الأهلي قد تعثر في ضربة البداية بعدما خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في مباراة تعرض خلالها أيمن أشرف مدافع الفريق للطرد وهو ما قيد الاختيارات الفنية لمدرب الأهلي خلال المباراة.

لدغات الدقائق الأخيرة قاتلة

امتاز الأهلي على مدار تاريخه باللدغات القاتلة التي يتجرعها منافسيه في المباريات القوية، ولكن لن تقبل الجماهير الحمراء بأن تكوى بنيران الدقائق الأخيرة، خاصة وأن الهلال السوداني في مباراته الأخيرة أمام بلاتينيوم انتزع فوزاً بهدف نظيف على حساب بطل زيمبابوي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني ليحافظ على حظوظه في المنافسة مع الأهلي.

التأمين الدفاعي ليس كافياً

الدفاع خير وسيلة للهجوم والعكس، والتزام النادي الأهلي باللعب الدفاعي لن يكون في صالح الفريق الأحمر لأن الحفاظ على التركيز الدفاعي دون خلخلة طوال 90 دقيقة هو أمر صعب أن يحافظ عليه الفريق الأحمر.

عدم الاستسلام للضغط الجماهير

يمتلك النادي الأهلي في قائمته لمواجهة الهلال الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين سيكون عليهم دور كبير في توجيه زملائهم داخل الملعب ورفع العبئ النفسي من عليهم خلال المباراة، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير للهلال الذي أعلن نفاذ تذاكر المباراة كاملة.