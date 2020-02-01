شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: مواجهة نواذيبو تحضير للأهلى.. وأعيننا على نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عمر جابر لاعب نادي بيراميدز عن مدى أهمية مواجهة نواذيبو بطل موريتانيا، المقرر لها السادسة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى " 30 يونيو"، فى الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية، مؤكدًا إنها بمثابة بروفة وتحضير أخير للقاء الأهلي في الدوري الممتاز، وكذلك بروفة لبدء مشوار الدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية.

أضاف جابر في مؤتمر مباراة نواذيبو، بأن الفريق تعلم الدرس جيدا بعد الخسارة الأخيرة في دور المجموعات أمام رينجرز، مشددا على أن بيراميدز سيعمل على تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط أخرى وختام دور المجموعات بصورة مثالية.

شدد عمر جابر على أن الفريق يسعى للوصول لنهائي كأس الكونفدرالية مشيرا إلى أن عدد من اللاعبين في صفوف بيراميدر، وصلوا لنهائي البطولة من قبل، وحصد بعضهم اللقب الغالي، وهو ما يمنح الفريق ثقة وقدرة على الوصول لأبعد نقطة، مشيرا إلى أن النادي لم يتنازل عن الفوز بأول لقب، ولن يقبل بأن يخرج الموسم الحالي بدون بطولة، مع المجموعة الرائعة الحالية من اللاعبين والجهاز الفني المتميز.

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