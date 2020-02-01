شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية منافساته بدور المجموعات لدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا التى تواجد بها الزمالك عقب إقامة اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة والأخيرة بمنافسات تلك المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

نتائج الجولة السادسة والأخيرة بمجموعة الزمالك

تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وفى نفس التوقيت لعب مازيمبى الكونغولى مع زيسكو الزامبى، وحقق بطل الكونغو فوزاً كبيراً على ضيفه الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمتعلى ملعب مازيمبى بمدينة لوبومباشى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وسجل ثلاثية مازيمبي ضد زيسكو يونايتد كلا من: جاكسون موليكا عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 32 والثالث بالدقيقة 79، وتشيكو اوشيندي فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، فيما جاء هدف الفريق الضيف الوحيد فى الدقيقة وينستون كالينجو فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

ترتيب المجموعة بعد نهاية المنافسات

وبتلك النتائج واصل مازيمبى الكونغولى صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى فى دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

موعد تحديد منافس الزمالك ومازيمبى

وينتظر بذلك الزمالك إلى جانب مازيمبى المنافسين لهم فى دور الثمانية حيث حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء المقبل، وتحديدا فى السابعة مساء موعدا لسحب القرعة منافسات دور الثمانية والتى ستقام فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.