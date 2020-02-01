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رابطة قدامى اللاعبين بالسودان تكرم الخطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت رابطة قدامى اللاعبين السودانيين وعدد من نجوم الجيل الذهبي بتكريم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم، وذلك خلال زيارته التي قام بها للسفير المصري في السودان، حسام عيسى ، حيث قام شوقي عبدالعزيز، نجم الكرة السودانية الأسبق، عميد الرابطة، بتكريم الخطيب الذى يترأس بعثة الاهلي في لسودان لمواجهة الهلال وأهداه درع الرابطة، تقديرًا لمسيرته التاريخية مع الساحرة المستديرة، وكونه أحد أساطير الكرة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما قام محمود الخطيب بتكريم علي جاجرين، نجم الكرة السودانية ونادي الهلال، وذلك خلال زيارته الرسمية اليوم إلى السفير المصري في السودان، حسام عيسى، التي شهدت حضور كابتن منتخب السودان الأسبق، جاء تكريم الخطيب لنجم الكرة السودانية تقديرًا لعطائه ورحلته المميزة مع الكرة السودانية والإفريقية.

من جانبه ، عبر، علي جاجرين، نجم المنتخب السوداني والهلال الأسبق، عن سعادته بوجود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في السودان، لمواجهة الهلال مساء اليوم، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال: «الأهلي والهلال تجمعهما علاقة تاريخية وطيدة، كما هو الحال بين مصر والسودان، اللتين تربطهما أواصر أقوى من مباراة كرة قدم».

وأشار جاجرين إلى سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب للسودان، مؤكدًا أن الخطيب يتمتع بشعبية كبيرة في السودان، ويعتبر معشوق الجماهير السودانية، ومن ثم يبقى الجميع سعداء للغاية بزيارة النجم التاريخي للكرة الإفريقية إلى الخرطوم.

وأوضح أنه يتمنى التوفيق للأهلي والهلال اليوم، وأن يقدما مباراة كبيرة تليق بتاريخهما الكبير، وأن تخرج المباراة بروح عالية كبيرة بين اللاعبين، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر الشقيقة بالسودان.

 

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الخطيب
الخطيب

 

 

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