شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيًا مع أول أغسطس في ختام «مجموعات» دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مضيفه أول أغسطس الأنجولي، دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت، على استاد 11 نوفمبر بأنجولا في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد في خط الدفاع ومحمد حسن وأحمد سيد «زيزو» وإسلام جابر ومصطفى فتحي وكريم بامبو في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

وحاول أصحاب الأرض فرض سيطرتهم مبكرا أمام تنظيم دفاعي من الزمالك وكرة عرضية من الجانب الأيسر شتتها الدفاع بنجاح ورد الزمالك بتسديدة من كريم بامبو أرضية على يسار حارس أول أغسطس إلى خارج الملعب.

بعدها شن أول أغسطس هجمة خطيرة عن طريق بابيل الذي راوغ الدفاع وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصطدم بعارضة عواد وتمر بعيدا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ويحاول الزمالك بناء الهجمة من العمق بتمريرة بينية طويلة خلف دفاعات أول أغسطس تصل سهلة في يد حارس الفريق الأنجولي بعدها تهدأ المباراة في وسط الملعب ثم يحصل الزمالك على ركلة ركنية من الطرف الأيمن يمررها مصطفى فتحي عرضية يحولها السعيد بعيدا عن المرمى في الدقيقة العاشرة.

ويشن الزمالك هجمة خاطفة من الجانب الأيسر عن طريق إسلام جابر الذي مررها عرضية لمصطفى فتحي وحولها الأخير بينية لكريم بامبو المنطلق خلف دفاعات الفريق الأنجولي لكنه كان في موقف تسلل لتضيع فرصة هجمة واعدة للزمالك في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

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وتهدأ المباراة مجددا بدون خطورة على كلا المرميين، وتمر اللحظات الأخيرة دون خطورة ويحتسب الحكم دقيقتين كوقت بدل ضائع بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الزمالك بنفس التشكيل فيما دفع الفريق الأنجولي بأول تغييراته في محاولة لتنشيط منطقة الوسط الهجومي وكان الهدوء يسود اللعب في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين .

واعتمد الزمالك على التمريرات القصيرة، ودفع الجهاز الفني بأول تغييراته بنزول محمد عنتر بدلا من كريم بامبو في الدقيقة 53 لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة.

ويدفع الجهاز الفني للفريق بكابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى فتحي في الدقيقة 63 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في الوقت المتبقي من المباراة بعدها الحكم يوقف المباراة بعد سقوط محمد عبدالسلام على أرض الملعب بعد صدام هوائي مع زميله أحمد عيد.

ويدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه بالدفع بمحمود حمدي الونش بدلا من أحمد عيد الذي حصل على بطاقة صفراء من الحكم أيضا بداعي إهدار الوقت .

وتهدأ المباراة في وسط الملعب بين الفريقين لينتهي الوقت الأصلي من المباراة ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني لم تشهد خطورة على كلا المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبذلك يرفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثاني ويتأهل عن تلك المجموعة رفقة فريق مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة.