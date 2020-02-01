شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر × تشيلسي: سلسلة اللاهزيمة للثعالب مستمرة وعقدة رودجيرز لا تنتهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل على مواجهة صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب البريميرليج بين ليستر سيتي وتشيلسي، في افتتاح مباريات الجولة 25 من المسابقة، وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين، قبل أن تختلف الأمور تمامًا في الشوط الثاني الذي شهد جميع الأهداف الأربعة في أول 25 دقيقة.

وافتتح تشيلسي التهديف عن طريق المدافع الألماني أنطوني روديجر، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة بواسطة لاعب الوسط المتألق هارفي بارنس الذي سجل للمباراة الثالثة على التوالي بقميص الثعالب في البريميرليج.

وسجل الظهير الأيسر بن تشيلويل الهدف الثاني لأصحاب الأرض ليتقدموا في النتيجة، ويسجل تشيلويل ثاني أهدافه في البريميرليج هذا الموسم (من 20 مباراة) وهو العدد الذي يفوق إجمالي ما سجله في المواسم الماضية السابقة (هدف يتيم في 72 مباراة).

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وأنقذ الألماني روديجر فريق البلوز بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل للضيوف، ليحتفل المدافع بمباراته رقم 100 مع تشيلسي مسجلًا ثلثي إجمالي أهدافه بقميص الفريق في مباراة اليوم (سجل إجمالي 6 أهداف مع تشيلسي).

وبهذه النتيجة يستمر ليستر في المركز الثالث بفارق نقطتين كاملتين عن تشيلسي، في حين أصبح رصيد تشيلسي 41 نقطة في المركز الرابع، موسعًا الفارق بشكل مؤقت إلى 7 نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب.

وحافظ ليستر سيتي على سلسلة اللاهزيمة ضد تشيلسي في البريميرليج، والتي شهدت عدم خسارة فريق الثعالب من البلوز في آخر 5 مواجهات بين الفريقين (4 تعادلات وفوز)، وهي السلسلة التي لم تحدث في عهد المسابقة منذ الفترة بين أبريل 1999 وفبراير 2001 (5 مباريات أيضًا: 2 فوز و3 تعادل)

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمرة السادسة هذا الموسم في مباراة تقدم في نتيجتها على منافسه في البريميرليج. (تعادل 5 وخسر 1)، وهو سجل لا يمتلك أسوأ منه في المسابقة سوى ويست هام (7) الذي فشل في عدد مباريات أكبر من البلوز، بحيث كان هو الطرف المبادر بالتسجيل قبل أن يفشل في الفوز بالنهاية.

ولم يسجل هداف البريميرليج، جيمي فاردي، لمباراته الخامسة على التوالي في المسابقة في سلسلة هي الأسوأ للهداف الحالي للدوري منذ أن تولى المدرب براندن رودجيرز قيادة فريق ليستر.

واستمرت عقدة رودجيرز ضد تشيلسي، حيث فشل المدرب الأيرلندي الشمالي في تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها كمدرب ضد البلوز في مختلف البطولات (14)، متعادلًا في 8 ومتلقيًا الخسارة في 6.