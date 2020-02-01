شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (0)-(0) ساوثهامبتون.. الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره ساوثهامبتون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». تشكيل الفريقين: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: فابينو- هندرسون- فينالدوم. الهجوم: شامبرلين- فيرمينو- صلاح. أبرز أحداث المباراة

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