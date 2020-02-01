شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي مدريد» | بنزيمه وحيدًا في هجوم الريال.. وموراتا يحمل آمال أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، والأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نظيره أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا». وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: كارفخال- فاران- راموس- ميندي. الوسط: كروس- كاسيميرو- فالفيردي- مودريتش- إيسكو. Advertisements الهجوم: بنزيمه. فيما جا تشكيل أتلتيكو على النحو التالي: حراسة المرمى: أوبلاك. الدفاع: فيرساليكو- سافيتش- مونتيرو- لودي. الوسط: كوريا- بارتي- يورينتي- ساؤل نيجيز. الهجوم: فيتولو- موراتا.

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