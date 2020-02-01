شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الالماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه في مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: فابينو- هندرسون- فينالدوم. الهجوم: شامبرلين- فيرمينو- صلاح. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- لوفرين- كيتا- مينامينو- لالانا- أوريجي- ماتيب.

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