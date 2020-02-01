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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لامبارد يشيد بجيرو بعد عرقلة رحيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
يصر مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، على أنه غير محبط بسبب سوق الشتاء الهادئ.
وفشل تشيلسي في إضافة أي لاعب إلى تشكيلة الفريق في كانون الثاني.
وقال لامبارد: "لا أقول إنها كانت محبطة لأنني أدرك جيدًا كيف هي كرة القدم. بعض الأشياء ليست تحت سيطرتي لذلك اهتمامي الأول هو دائمًا في ما يحدث في ملعب التدريب. من الواضح أننا أردنا ضم لاعبين وقد أوضحت ذلك بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، لكن هذا لم يحدث".
وأثنى لامبارد على اللاعب أوليفييه جيرو الذي لم يتمكن من الرحيل، وقال: "جيرو في هذه النافذة كان لا يصدق كمحترف وكرجل. انا اكن له احتراما كبيرا".
واضاف: "إن وظيفتي هي أن أحاول أن أحصل على أفضل النتائج مع جميع اللاعبين، ويجب على كل لاعب أن يوافق على ما نحاول القيام به. افعل ذلك لأنه مهم، إنه مفتاح في جميع المجالات، وليس فقط مع أولي".
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