شكرا لقرائتكم المقاولون ضد إنبي .. محمود أبو السعود يعود لقائمة الذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد محمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب، بقائمة ذئاب الجبل التي تستعد لمواجهة إنبي بعد غد الأثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان اللاعب قد غاب عن المقاولون في مباراتهم أمام طنطا بالجولة 15، لظروف وفاة والده، حيث فاز المقاولون بثنائية نظيفة سجلها محمد سمير ولويس إدوارد لاعب الفريق.

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وكان المقاولون العرب قد نجح في ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة والذي كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمته واستنفاده للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية، وعاد حفني للمشاركة في الدوري بعد نزوله بدلاً في مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.

ويعتبر محمد سمير ومحمد سالم وسيف الدين الجزيري، هدافي المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم، ليشاركوا بـ 15 هدف من أصل 20 سجلهم ذئاب الجبل في الدوري العام حتى الآن.

ويعيش محمود أبو السعود حالة من التألق مع المقاولون في الموسم الجاري حيث شارك حارس عرين الذئاب في 14 جولة بالدوري حتى الآن استقبلت شباكه 10 أهداف واستطاع منع 7 فرص محققه، ليحتل المقاولون المركز الثالث في أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي والزمالك، حيث استقبلت الشباك الحمراء هدفين فيما استقبلت شباك الفريق الأبيض 9 أهداف ويبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.