شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يتحدث عن مواجهة بيراميدز أمام بطل موريتانيا بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز فى المؤتمر الصحفى ، إن مباراة فريقه أمام نواذيبو بطل موريتانيا والمقرر لها السادسة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى " 30 يونيو"، فى الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية، ستكون هامة حيث يسعى الفريق لختام دور المجموعات بفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام رينجرز.

أضاف المدرب ، بأن آمال المنافس الموريتاني انتهت تماما في الفترة الأخيرة ولكنه لن يقبل بخسارة جديدة مثل لقاء رينجرز ويتمنى تحقيق الهدف الأساسي والفوز، مطالبا اللاعبين بالاجتهاد داخل الملعب، والفريق يبذل مجهودا ضخما في الملعب، وعقب التدريب سيعلن عن قائمته المختارة لخوض المباراة.

شدد المدرب على أن المباراة الماضية أراح بعض اللاعبين في اللقاء وأشرك من لا يشاركون كثيرا، وبعد تأمين الصدارة قرر إراحة لاعبين بسبب الوقت القصير وخلال مباراة الغد سيريح بعد العناصر في ظل ضيق الوقت قبل اللقاء المقبل، وعقب المران سيختار العناصر المتاحة، موضحا أنه سيحضر عبد الله السعيد للمشاركة في لقاء بطل موريتانيا خاصة وأنه سيغيب عن مباراة الأهلي في الدوري للإيقاف وحتى يكون جاهزا للمرحلة المتبقية من الدوري وبدء ربع نهائي الكونفدرالية.

تمنى المدرب أن يصل لمرحلة متقدمة ونهائي الكونفدرالية والفريق يسير خطوة بخطوة وهناك تجهيز للاعبين في المرحلة المقبلة ليكونوا على أتم استعداد لمباريات الدور ربع النهائي واستكمال باقي لقاء الدوري الممتاز.

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وعقد الاجتماع الفنى لمباراة نوذايبو بطل موريتانيا وبيراميدز المصرى، وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدى نواذيبو صاحب الملعب فى هذه المباراة، اللون البرتقالى، بينما يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل.

وتم الاتفاق كذلك على تحرك الفريقين للملعب فى الرابعة عصرا قبل موعد اللقاء بساعتين، مع التأكيد على قواعد اللعب النظيف خلال المباراة والالتزام بتعليمات الاتحاد الأفريقي، ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، وليد مهدى مدير إدارة المباريات، ومحمد صلاح مدير الفريق وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي.

وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

وتأهل بيراميدز بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.