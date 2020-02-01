شكرا لقرائتكم بيراميدز بالأسود أمام بطل موريتانيا "البرتقالى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني، لمباراة نوذايبو بطل موريتانيا وبيراميدز المصري في المباراة المقرر لها فى الساعة السادسة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي 30 يونيو، في الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية ، على أن يرتدي نواذيبو صاحب الملعب في هذه المباراة، اللون البرتقالي، بينما يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل.

وتأهل بيراميدز بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

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وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .