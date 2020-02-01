رسميا.. إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا للمقاصة

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جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادي مصر المقاصة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم، خلفاً للجهاز الفنى السابق الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج وهبوط المستوى
يحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة ويصارع على الهبوط ويحمل إيمانويل رخصة اليوفا للاتحاد الأوروبى وهي أعلى رخصة للتدريب فى العالم، ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من إسبانية ولديه ولدان.
وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة فى وقت سابق إقالة الجهاز الفنى السابق وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل الفريق مع الطلائع بهدف لكل فريق تحت القيادة الفنية لجمال عمر .
ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.
وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.
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