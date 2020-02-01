شكرا لقرائتكم الاهلي والهلال .. طبيب الأحمر يؤكد جاهزية محمد الشناوي لمواجهة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلى جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements يذكر أن الأهلي يحتل صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

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