وفد الزمالك يعود من المغرب .. اعرف التفاصيل

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جدة - عمرو شويل بعد مقابلة أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فى حضور هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى ، يعود وفد الزمالك المكون من هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى، من المغرب إلى القاهرة، مساء اليوم

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر من ظهر بعد غد، الإثنين، بمقر القلعة البيضاء ويتحدث رئيس نادى الزمالك خلال المؤتمر عن العديد من القضايا الهامة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الإفريقي.

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وأوضح مرتضى منصور فى تصريحاته عن السوبر الإفريقى إنه طالب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بمطالبة قطر بتعهد رسمى، يضمن حماية بعثة النادى الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسي فى السوبر الأفريقى، وذلك بعد إيفاده الثنائى هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى المجلس لمقابلة رئيس الكاف فى المغرب، على خلفية تواجد مسئولى الكاف فى المغرب نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات هناك إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع الجارى، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفدا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بأسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.

كما أوضح رئيس نادى الزمالك إن إرسال قائمة الفريق إلى الكاف الخاصة بخوض السوبر لا تعنى موافقته على تواجد الأبيض فى قطر وإنه ينتظر إنهاء بعض الأمور لإعلان الموقف النهائى فى المؤتمر الصحفى الذى حدده له بشكل نهائى يوم الإثنين المقبل موعدا للكشف عن موقف الأبيض من خوض السوبر.

وتأتى مشاركة الزمالك فى بطولة السوبر الإفريقى، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير الجارى فى ملعب نادى الغرافة بقطر، بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة الأفريقية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال إفريقيا، كشف الاتحاد القطري الحاصل على حق تنظيم مباراة كأس السوبر الأفريقى النقاب، عن تذاكر المباراة ا التى ستقام على ستاد الغراقة الذى يتسع لـ 25 ألف مشجع، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة ما يعادل 215 جنيها مصريا.