شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وأول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، فى اللقاء المقام بينهما حاليًا، على ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وضمت تشكيلة الزمالك، كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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وجاءت بداية مباراة الزمالك وأول أغسطس حماسية وانطلق كريم بامبو جناح الزمالك ليخترق منطقة جزاء بطل أنجولا لكن تسديدته بالقدم اليسرى جاءت بعيدة عن مرمى بطل أنجولا ثم جاءت الفرصة الأخطر لصالح أول أغسطس عن طريق مهاجمه آري بابل الذى راوغ أكثر من لاعب بالزمالك واخترق منطقة الجزاء وارتطمت تسديدته بعارضة الأبيض ثم توقف اللعب لإصابة عواد قبل أن يتم استئنافه مع استمرار محاولات الفريقان بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى.

وفى الدقيقة 20، مرر أحمد عيد رمية تماس طويلة إلى داخل منطقة الجزاء على رأس عمر السعيد الذى حولها برأسيه بجوار مرمى الفريق الأنجولى ثم واصل بطل أنجولا هو الآخر محاولاته على مرمى الزمالك ولكن نجح عواد فى التصدى لرأسية مابالولو مهاجم الفريق الأنجولى بعد تمريرة رائعة من إمانويل نجوديكاما وذلك فى الدقيقة 30.

واعتمد بطل أنجولا فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول على التسديدات ولكن نجح محمد عواد فى الحفاظ على نظافة شباكه لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقان، وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.