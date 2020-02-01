شكرا لقرائتكم تعليمات خاصة لـ محمد الشناوى فى الكرات العرضية أمام الهلال السودانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدي صعب يخوضه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي تحدياً صعباً، عندما يحرس عرين القلعة الحمراء أمام الهلال السوداني خلال المباراة الحاسمة التي تجمع الفريقين في تمام التاسعة مساءً بالسودان، في إطار الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأصطحب رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، 21 لاعباً في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلي كلاً من "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

واستطاع لاعبو الهلال السوداني أن يحرزوا 6 أهداف فيما استقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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ويعتبر النجم الساحلي قد ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة وأنه سيواجه فريق بلاتينيوم ستارز أضعف فرق المجموعة، على أرضه ووسط جماهيره بتونس، ولم يحصد بلاتينيوم خلال مشوار دور المجموعات سوى نقطة واحدة فقط كانت من خلال التعادل مع الأهلي بهدف لمثله.

ويحتاج النادي الأهلي إلى تحقيق التعادل فقط في مباراته أمام الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط وفي المركز الثاني يأتي النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال صاحب المركز الثالث.