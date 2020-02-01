شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس.. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس ، حيث يستضيف فريق أول أغسطس الأنجولى نظيره الزمالك ، فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل الي الدور التالي عن المجموعة الاولي وخروج كل من اول أغسطس وزيسكو الزامبي.

وتعمد كارتيرون المدير الفنى للزمالك، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث تم اراحة كل من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر ، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، وشيكابالا واشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الإعلان عن تشكيل الفريق الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة من عصر اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا فى اللقاء الذى يعد بمثابة تحصيل حاصل حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 في البطولة بعدما ضمن الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتي التأهل إلى الدور التالي عن المجموعة الأول بينما ودع منافسات البطولة كلا من أول أغسطس وزيسكو يونايتد الزامبى. 90: انتهاء الوقت الأصلي للمباراة. 85: المباراة تقترب من النهاية والتعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة. 81: اصابة عبد الله جمعه ومحمد عواد ونزول الطاقم الطبي للعلاج. 80: لعب تعاوني بين الفريقين دون خطورة على المرمى. 75: الزمالك يواصل سيطرته على المباراة والشوط الثاني تحديداً. 71: أحمد عيد يحصل على الإنذار الأصفر لحظة خروجه من الملعب. 70: الونش يحصل على شارة الكابتن فور نزوله بديلاً لأحمد عيد. 69: الزمالك يظهر بقوة هجومياً بفضل تحركات عنتر وعبد الله جمعه من الجبهة اليسرى. 65: عبد الله جمعه يتقلد شارة كابتن الزمالك لأول مرة بعد خروج السافل. 64: كابونجو كاسونجو يشارك بديلاً لمصطفى فتحي. 62: محمد عنتر يسدد تصويبة نارية للأبيض. 60: مرور ساعة كاملة والنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. 58: الزمالك يملك أفضلية في الشوط الثاني بشكل عام. 56: مصطفى فتحي يرد بهجمة من الجبهة اليسرى تخرج ضربة مرمى. 54: أول أغسطس يرد بهجمة مرتدة خطيرة تهدد مرمى عواد. 53: نزول محمد عنتر وخروج كريم بامبو. 52: ايبوكون لاعب أول أغسطس يحصل على الإنذار الأصفر. 50: الزمالك يواصل سيطرته على منتصف الملعب. 48: الزمالك يستحوذ على الكرة منذ بداية الشوط الثاني. إنطلاق الشوط الثاني أول أغسطس ضد الزمالك كارتيرون يمنح محمد عنتر تعليمات قبل الدفع به في الشوط الثاني. 45: انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي. 43: لاعب أول اغسطس يمرر الكرة من بين أقدام اسلام جابر تخطف آهات الجماهير. 41: التعادل السلبي يواصل فرض سيطرته. 39: تسديدة في السماء من لاعب أول أغسطس على بعد 30 ياردة. 37: توقف المباراة لعلاج محمد عبد السلام. 36: سقوط محمد عبد السلام على الأرض مصابا في كرة مشتركة بمنتصف الملعب. 32: كريم بامبو يقع في التسلل مجدداً بكرة كادت تسجل الهدف الأول. Advertisements 31: هجمة خطيرة لأول أغسطس يقطعها دفاع الزمالك. 30: محمد عواد ينقذ رأسية قوية للغاية من مهاجم أول أغسطس. 27: الحكم يحتسب خطأ لصالح أول أغسطس بعد سقوط زيزو في كرة مشتركة. 26: الزمالك يبدأ هجمة من الخلف تنتهي باختراق من العمق ضعيف يمنح أول اغسطس الإستحواذ. 24: التعادل السلبي يواصل فرض سيطرته على مجريات المباراة. 23: أول أغسطس يبدأ في الإستحواذ على منتصف الملعب. 22: أول أغسطس يشن هجمة عشوائية تنتهي بضربة مرمى. 20: رأسية عمر السعيد النارية تتحول لضربة مرمى. 19: الحكم يحتسب للزمالك ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء. 18: الحكم يحتسب ضربة حرة للزمالك بجوار ركنية أول أغسطس. 17: كريم بامبو يهدر انفراد تام بالمرمى. 14: سقوط أحمد عيد في كرة مشتركة مع لاعب أول أغسطس. 10: الزمالك يفرض سيطرته على وسط الملعب بشكل كامل. 09: رأسية عمر السعيد الضعيفة تتحول لضربة مرمى. 08: الزمالك يشن هجمة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله جمعه تنتهي بركنية. 06: سقوط محمد عواد على الأرض مصابا. 05: العارضة تحرم أول أغسطس من هدف محقق. 04: تأمين دفاعي كامل من أصحاب الأرض في وسط الملعب. 03: الزمالك يشن هجمة عن طريق الجبهة اليمنى تنتهى مبكراً. 02: كريم بامبو يسدد كرة ضعيفة تخرج ضربة مرمى. 00: إنطلاق المباراة

أول اغسطس ضد الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد في حراسة المرمي عبد الله جمعة - محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - أحمد عيد في خط الدفاع. عمر السعيد في خط الهجوم. ويأتى على مقاعد البدلاء كلا من:"محمد صبحي - محمود الونش - محمد اوناجم - محمد عنتر - يوسف اوباما - مصطفي محمد - كاسونجو"، ويدخل الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مباراة اليوم، بدافع مصالحة الجماهير البيضاء بعد التعثر محليا مؤخراً بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لذا يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى مصالحة الجماهير البيضاء، بتحقيق الفوز على الفريق الأنجولى قبل الارتباطات القوية للفريق فى شهر فبراير الجارى خاصة بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، المقرر لهما يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى. وأجرى كارتيرون تغييرات عديدة في تشكيل الفريق الأبيض، حيث تعمد كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا، حيث منح راحة لكلاً من محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع إلى جانب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وشيكابالا وأشرف بن شرقي جناحي الفريق الأبيض وانتهت مباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى في الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الزمالك، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الدولى وكانت المباراة الأولى للفرنسي كارتيرون فى قيادة الزمالك بعد توليه المهمة خلفا للصربى ميتشو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس.. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.