شكرا لقرائتكم الشرطة السودانية تحاصر ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الهلال ضد الأهلي



حاصرت الشرطة السودانية ستاد الهلال قبل ساعات من مباراة فريقهم ضد الأهلي التى تنطلق في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقالت صحيفة "كفر ووتر" السودانية أن قوات الأمن نجحت في تحقيق طوق امني قبل المباراة وذلك لوضعه في مٱمن واحكام السيطرة عليه لضمان سلامة الجماهير واللاعبين وكل من بداخل استاد الهلال.

وأعلنت الشرطة السودانية أمس إلقاء القبض على مشجع الهلال الذى سبق ونشر مقطع فيديو على الإنترنت هدد خلاله بعثة الأهلى وجماهيره بالقتل قبل أيام من مباراة الفريقين وقالت وكالة الأنباء السودانية فى بيان، "تمكنت مباحث شرطة ولاية القضارف اليوم من القبض على ناشر الفيديو الذى هدد بقتل لاعبى ومشجعى النادى الأهلى المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب الجولة الأخيرة من مباراة دورى أبطال أفريقيا، متخفيا بأحد احياء ولاية القضارف، وأوضح اللواء شرطة حقوقى عبدالله حسن عبدالله مدير شرطة ولاية القضارف فى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد ميدانى و تم تحديد مخبأ المتهم ومداهمته والقبض عليه بواسطة مباحث شرطة ولاية القضارف بواسطة فريق مختص بتنسيق وتعاون تام مع مباحث شرطة ولاية الخرطوم، مشيرا إلى إن ناشر الفيديو قام بتهديد وإرهاب لاعبى ومشجعى النادى الأهلى المصرى ليتم القبض عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضده."

في الوقت نفسه، تسود حالة من الترقب داخل بعثة الاهلي قبل ساعات من مباراة الهلال السودانى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ورغم أن الجهاز الفنى ومحمود الخطيب رئيس النادى يحاولان تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم إلا أن الأجواء المُحيطة بالمباراة قوية وشرية للغاية، خاصة مع الحماس الواضح لجماهير الهلال فى الشوارع، كما يتوقع امتلاء مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال بجماهير الفريق السودانى خاصة بعد نفاد التذاكر المباراة ومن المتوقع حضور 65 ألف مشجع مباراة الليلة.

فيما قال سمير عدلى، المدير الإدارى للأهلي، إن الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الهلال شهد الاتفاق على تخصيص مدرج لجماهير الأهلى يسع لخمسمائة متفرج فى ملعب الجوهرة، الذى يحتضن اللقاء، وتولت السفارة المصرية عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلى الموجودة فى السودان.

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وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى قد اختار 21 لاعبا لرحلة الاهلى فى السودان، وهم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر ابراهيم وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وجونيور اجايى ومروان محسن.

يدخل الأهلى اللقاء وهو يحتاج للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى التى تقام فى نفس التوقيت بين النجم الساحلى وبلاتنيوم فى تونس، أما حال خسارة الأهلى فسينتظر نتيجة لقاء النجم وبلاتنيوم، وحال خسارة النجم يصعد الأهلى، أما حال التعادل سيكون هناك تساوى فى النقاط بين الاهلى والنجم وكل منهما رصيده 10 نقاط فسيتم النظر للمواجهات المباشرة ثم إجراء قرعة حال تساويهما فى كل هذه الحالات.



الهلال ضد الأهلي

الهلال ضد الأهلي