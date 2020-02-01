شكرا لقرائتكم النيجيري إيغالو مهاجماً لمانشستر يونايتد 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المهاجم النيجيري، أوديون إيغالو، لاعب فريق شانغهاي شينوا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وحاول مانشستر يونايتد البحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية بعد إصابة نجمه ماركوس راشفورد، وكذلك لم يعوض رحيل الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز لإنتر ميلان.

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ويبلغ أوديون إيغالو من العمر 30 عاماً، ويملك تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لعب لمدة 4 مواسم مع واتفورد.

وشارك إيغالو لموسمين رفقة واتفورد في دوري الدرجة الأولى وساهم في صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 20 هدفاً في 35 لقاء، كما لعب له موسمين في الدوري الممتاز وسجل 19 هدفا في 62 لقاء في كل المنافسات منها 16 في الدوري الممتاز.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع البرتغالي برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل مبلغ تجاوز 55 مليون جنيه إسترليني وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في لقاءات الفريق حين يواجه وولفرهامبتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.