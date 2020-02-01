موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

يحل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضيفا على منافسه الهلال السودانى اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتقام المباراة بين الهلال السوداني والأهلي المصري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.
ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بدوري الأبطال الإفريقي برصيد 10 نقاط يليه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني ولكل منهما 9 نقاط وأخيرًا بلاتينيوم بنقطة وحيدة.
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