بث مباشر.. مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

يقدم خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وأول أغسطس أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثالثة عصر اليوم. وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك عن تشكيل الفريق وضم الفريق كلا من:- في حراسة المرمي: محمد عواد في خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - أحمد عيد. Advertisements في خط الوسط : أحمد سيد زيزو - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي. في خط الهجوم: عمر السعيد. ويجلس على دكة الاحتياطي :- محمد صبحي - محمود الونش - محمد اوناجم - محمد عنتر - يوسف اوباما - مصطفى محمد – كاسونجو.

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