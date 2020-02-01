شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ..إيمانويل أمونيكى مديراً فنياً لمصر المقاصة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن مسئولو نادي مصر المقاصة عن تعيين النيجيرى إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم، خلفاً للجهاز الفنى السابق الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج وهبوط المستوى

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسئولي المقاصة و أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الأمر الذى دعا أسطورة الزمالك الأسبق للحضور إلى القاهرة قبل أن يغادر أمونيكى القاهرة ويعود إلى بلاده ثم عاد للاعلان عن تولية القيادة الفنية بشكل رسمى، لاعلان تعيين أمونيكى مديرا فنيا للفريق الفيومى..

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة فى وقت سابق إقالة الجهاز الفنى السابق وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل الفريق مع الطلائع بهدف لكل فريق تحت القيادة الفنية لجمال عمر .

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ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

يحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة ويصارع على الهبوط ويحمل إيمانويل رخصة اليوفا للاتحاد الأوروبى وهي أعلى رخصة للتدريب فى العالم، ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من إسبانية ولديه ولدان.