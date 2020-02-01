شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ملعب الهلال يتحول لثكنة عسكرية قبل مواجهة الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" مشاهد من محيط ملعب الهلال قبل ساعات من مواجهة الأهلى المرتقبة فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت، وهي المباراة المصيرية التي ستحدد المتأهل لدور الـ8.

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واصطحب رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي 21 لاعباً في رحلة السودان، بينما تم استبعاد رمضان صبحي وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلي كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

ويعتبر النجم الساحلي قد ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، خاصة أنه سيواجه فريق بلاتينيوم ستارز أضعف فرق المجموعة، على أرضه ووسط جماهيره بتونس، ولم يحصد بلاتينيوم خلال مشوار دور المجموعات سوى نقطة واحدة فقط كانت من خلال التعادل مع الأهلي بهدف لمثله.

ويعتمد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، فى اختيار تشكيل مباراة الهلال السودانى على إغلاق منطقة الوسط أمام أى هجوم متوقع من جانب لاعبى الفريق السودانى، بالإضافة إلى شن هجمات سريعة لإرباك لاعبى الهلال وإجبارهم على العودة للدفاع عن مرماهم، لاسيما فى ظل امتلاك بعض لاعبي الاهلى مهارات خاصة فى المراوغة والتسديد وايضا اللعب الجيد على الاطراف. Advertisements

واستقر السويسرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

ووضع سيناريو أن يتم الدفع بالوافد الجديد المهاجم السنغالى أليو بادجي حسب سير اللقاء والنتيجة او أن يتم الدفع به فى الشوط الثاني لاستغلال حالة الإرهاق البدني لجدي المنافس وايضا يساعد فى تخفيف اي ضغط من الممكن ان يقوم به لاعبي الهلال على الأهلى .

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى الذى تحدث مع اللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة فيهم وانهم جديرون بتخطي هذه المباراة الصعبة وان الاهلى اعتاد على مثل هذه المواقف.