شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السيت 1 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أزمة فى حكام السوبر المصري بسبب معسكر أمم أوروبا، الزمالك يعاقب محمد حسن بعد العودة من أنجولا بسبب واقعة "إنستجرام".

أزمة فى حكام السوبر المصري بسبب معسكر أمم أوروبا

يواجه مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة قبل مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير المقبل و المقرر إقامتها بالإمارات باستاد محمد بن زايد ملعب الجزيرة ، وذلك بسبب تواجد حكام أوروبا فى معسكر النخبة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها فى الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو.

الزمالك يعاقب محمد حسن بعد العودة من أنجولا بسبب واقعة "إنستجرام"

استقر مسؤولو الزمالك على معاقبة محمد حسن لاعب وسط الفريق، حول واقعة مشادته مع جماهير الفريق الأبيض عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وذلك بعدما وجه له أحد المشجعين نصيحة بضرورة التعلم من زميله طارق حامد لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطنى، ليدخل اللاعب فى مشادات لفظية مع الجماهير فى التعليقات بعد ذلك.

اتحاد الكرة يصرف مكافآت لأندية القسمين الثانى والثالث

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافآت للثلاثة الأوائل فى القسمين الثانى والثالث. وقرر اتحاد الكرة صرف المكافآت لتحفيز الأندية خاصة أنها تطلب الدعم من حين لآخر.

Advertisements

الأهلي يطعم لاعبيه فى السودان ضد آخر 4 سلالات أنفلونزا بسبب كورونا

حرص الجهاز الطبى بالأهلى على تطعيم بعثة الفريق الموجودة حالياً فى السودان ضد آخر 4 سلالات تم اكتشافها لفيروس الأنفلونزا، تجنبا لإصابة اللاعبين أو أحد أفراد البعثة بفيروس كورونا القاتل.

54 حكما شرط لانطلاق تجربة الـvarفى الدوري المصري

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري ، أن الفوج الثاني من حكام تقنية الفيديو var سينهي تدريباته اليوم السبت وعددهم 24 حكما ، على إن يتم انطلاق تدريبات الفوج الثالث يوم الإثنين بعدد مماثل منهم 8 حكام ساحة و 8 حكام var و 8 حكام مساعدين var .

الإسماعيلى يستقر على بيع باهر المحمدى فى الميركاتو الصيفى

استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على بيع باهر المحمدى كابتن الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للإستفادة من المقابل المادى فى تدعيم الدراويش بصفقات مميزة فضلا عن التخلص من صداع اللاعب الذى يصر على الرحيل عن القلعة الصفراء سواء للاحتراف الخارجى أو الانتقال للأهلى الذى يرغب مسئولوه فى التعاقد معه ، وكان الاسماعيلى قد رفض عرضاً تركياً للتعاقد مع المحمدى فى بداية هذا الموسم .

تصنيف الاسكواش.. محمد الشوربجى يستعيد الصدارة من على فرج بعد 11 شهرا

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر فبراير، الذى شهد عودة محمد الشوربجى إلى الصدارة من جديد بعد 11 شهراً متتالياً من هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.