شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يحمل شارة القيادة لأول مرة بالزمالك لمدة 6 دقائق أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك و أول أغسطس الأنجولي المقامة حالياً ارتداء عبدالله جمعه ظهير أيسر الفريق شارة القيادة، لأول مرة فى تاريخه مع القلعة البيضاء، بصفته أقدم اللاعبين عقب خروج مصطفى فتحى بالدقيقة 64 ، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

حمل عبد الله جمعه شارة القيادة لمدة 7 دقائق فقط قبل أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بحمدى الونش بدلاً من أحمد عيد ليحصل الونش على شارة القيادة فى الدقيقة 70 بصفته أقدم من جمعه فى الزمالك.

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وأجرى الفرنسى باتريس كارتيرون 10 تغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام أول أغسطس الأنجولى، وذلك عن تشكيلة الفريق فى اللقاء الأخير أمام وادى دجلة، فى الجولة الـ15 بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث لا يتواجد من تشكيلة الأبيض أمام دجلة فى لقاء أول أغسطس الحالى سوى أحمد زيزو لاعب وسط الفريق.

وبدأ الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.