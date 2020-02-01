شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد جاهزية الشناوى لمباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمباراة الهلال السودانى، المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلى أن ما تردد حول تجدد شكوى اللاعب من آلام الظهر عقب انتهاء المران الختامى أمس عارٍ تمامًا من الصحة، واللاعب جاهز تمامًا للمباراة.

يذكر أن الأهلى يحتل صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة واحدة.

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مباراة اليوم تحدٍ جديدٍ لمحمد الشناوى، عندما يحرس عرين القلعة الحمراء أمام الهلال السودانى خلال المباراة الحاسمة التى تجمع الفريقين

واستطاع لاعبو الهلال السودانى إحراز 6 أهداف فيما استقبلت شباكهم 5، وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة بفوز بطل مصر بهدفين مقابل هدف وحيد للفريق السودانى.

الخطر الأكبر على مرمى الشناوى يكمن فى عرضيات الفريق السودانى، فرغم أن حارس الأهلى المخضرم يعيش حالة من التألق مع الفريق الأحمر، إلا أن العرضيات تعتبر من أخطر الأسلحة التى تهدد العرين الأحمر، ورغم أن الشباك الحمراء لم تهتز فى الدورى المحلى سوى مرتين فقط خلال 12 مباراة، فقد استقبلت شباك الشناوى ثلاثة أهداف حتى الآن فى خمس مباريات بدور المجموعات.

واصطحب رينية فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، 21 لاعباً فى رحلة السودان، واستبعد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".