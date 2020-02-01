شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. التعادل "مستمر" بين الزمالك وأول أغسطس.. وتغيير أبيض ومقصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة بين الزمالك وأول أغسطس الأنجولى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك أمام أول أغسطس

أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 10 تغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام أول أغسطس الأنجولى، وذلك عن تشكيلة الفريق فى اللقاء الأخير أمام وادى دجلة، فى الجولة الـ15 بالدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث لا يتواجد من تشكيلة الأبيض أمام دجلة فى لقاء أول أغسطس الحالى سوى أحمد زيزو لاعب وسط الفريق.

وبدأ الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وكريم بامبو وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

الشوط الأول بين الزمالك وأول أغسطس

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وجاءت بداية المباراة حماسية وانطلق كريم بامبو جناح الزمالك ليخترق منطقة جزاء بطل أنجولا لكن تسديدته بالقدم اليسرى جاءت بعيدة عن مرمى بطل أنجولا ثم جاءت الفرصة الأخطر لصالح أول أغسطس عن طريق مهاجمه آري بابل الذى راوغ أكثر من لاعب بالزمالك واخترق منطقة الجزاء وارتطمت تسديدته بعارضة الأبيض ثم توقف اللعب لإصابة عواد قبل أن يتم استئنافه مع استمرار محاولات الفريقان بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى.

وفى الدقيقة 20، مرر أحمد عيد رمية تماس طويلة إلى داخل منطقة الجزاء على رأس عمر السعيد الذى حولها برأسيه بجوار مرمى الفريق الأنجولى ثم واصل بطل أنجولا هو الآخر محاولاته على مرمى الزمالك ولكن نجح عواد فى التصدى لرأسية مابالولو مهاجم الفريق الأنجولى بعد تمريرة رائعة من إمانويل نجوديكاما وذلك فى الدقيقة 30.

واعتمد بطل أنجولا فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول على التسديدات ولكن نجح محمد عواد فى الحفاظ على نظافة شباكه لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقان، وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

الشوط الثانى من لقاء الزمالك وأول أغسطس

بدأ الزمالك، الشوط الثانى محاولا خطف هدف عن طريق تسديدة لزيزو ولكن تصدى لها حارس الفريق الأنجولى وواصل الأبيض محاولاته ودفع كارتيرون بمحمد عنتر بدلا من كريم بامبو فى الدقيقة 52، وواصل أحمد عيد ظهير الزمالك محاولاته من لعب رميات التماس طولية لتصل إلى عمر السعيد الذى سدد الكرة مقصية ولكن مرت إلى خارج الملعب.