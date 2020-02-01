شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..الحافلة الخاصة بالإسماعيلى بعد وصولها مقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مقر النادى الاسماعيلى ، منذ قليل، الحافلة الخاصة بالنادى والتى تحمل شعار الدراويش وألوان قميصه الأصفر فى الأزرق، وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الشتوية مع التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم، وفاز الإسماعيلى على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام .

وتأهل الإسماعيلى للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد فى الاسكندرية والتعادل السلبى فى لقاء الإياب على استاد الإسماعيلية.

وضرب الإسماعيلى موعدا مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة العربية، حيث تقام مباراة الذهاب بالإسماعيلية فيما تقام مباراة العودة بالمغرب .

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء أسوان عصر الاثنين المقبل فى الأسبوع الــ16 بالبطولة المحلية.

القائمة لم تشهد أى وجوه جديد، فيما تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم لأسباب متنوعة وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.

القائمة جاءت كالتالى ..

حراسة المرمى.. محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف.

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خط الدفاع ..باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم، محمود البدرى، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا، محمد بيومى، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا، همام طارق.

خط الهجوم .. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف، محمد الشامى.















