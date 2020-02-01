شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك يعود إلى القاهرة بعد اجتماع السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود وفد الزمالك المكون من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى، من المغرب إلى القاهرة، مساء اليوم بعد مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى حضور هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشر ظهر بعد غد الاثنين، بمقر القلعة البيضاء ويتحدث رئيس نادى الزمالك خلال المؤتمر عن العديد من القضايا المهمة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الأفريقى.

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وأوضح مرتضى منصور فى تصريحاته عن السوبر الأفريقى أنه طالب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بمطالبة قطر بتعهد رسمى، يضمن حماية بعثة النادى الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك بعد إيفاده الثنائى هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى المجلس لمقابلة رئيس الكاف فى المغرب، على خلفية تواجد مسئولى الكاف فى المغرب نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات هناك إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الأفريقى خلال الأسبوع الجارى، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفدا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بأسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.

كما أوضح رئيس نادى الزمالك أن إرسال قائمة الفريق إلى الكاف الخاصة بخوض السوبر لا تعنى موافقته على تواجد الأبيض فى قطر، وأنه ينتظر إنهاء بعض الأمور لإعلان الموقف النهائى فى المؤتمر الصحفى الذى حدده له بشكل نهائى يوم الاثنين المقبل موعدا للكشف عن موقف الأبيض من خوض السوبر.

وتأتى مشاركة الزمالك فى بطولة السوبر الأفريقى المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير الجارى فى ملعب نادى الغرافة بقطر، بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية من البطولة الأفريقية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال إفريقيا، كشف الاتحاد القطري الحاصل على حق تنظيم مباراة كأس السوبر الأفريقى النقاب، عن تذاكر المباراة ا التى ستقام على ستاد الغراقة الذى يتسع لـ 25 ألف مشجع، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة ما يعادل 215 جنيها مصريا.